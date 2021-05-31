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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes İstanbul'a geldi

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı kafilesi için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Emre Doğan,Süha Gür   | 31.05.2021
THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes İstanbul'a geldi Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes yurda döndü

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes takımı yurda döndü. Takımıyla birlikte Adrien Moerman da İstanbul'a döndü. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı, İstanbul'a geldi.

Lacivert-beyazlı kafile için İstanbul Havalimanı'nda bando takımı eşliğinde karşılama töreni düzenlendi.

Oyuncular, teknik heyet ve kulüp çalışanları ile yakınlarının yer aldığı törende sevinçli ve duygusal anlar yaşandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kendilerine güvenen herkesin bu şampiyonluğu beklediğini belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi.

Geçen sene salgın nedeniyle sezonun tamamlanamadığını ve şampiyonluğun kısmet olmadığını dile getiren Ataman, "Bu sene sonuna kadar getirdik. 40 maçlık bir maraton sonunda 41. maçta THY Avrupa Ligi finaline çıktık ve kazandık. Finalde Barcelona gibi çok zor bir takımı yendik. Çok gururluyum. Almanya'da çok ciddi sıkıntılarla karşılaştık. Yayıncı kuruluşu, ailelerimizi, oyuncuların eşlerini, birçok gazeteci arkadaşımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi almadılar ama biz gittik orada gücümüzü gösterdik ve Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu hak ederek kanıtladık." ifadelerini kullandı.

Bu şartlarda kazanılan şampiyonluğun önemine ayrıca değinen Ataman, şunları kaydetti:

"Takımda Türk kahramanlar vardı, Sertaç Şanlı gibi. Sezonun kahraman oyuncularından biriydi. Kupayı Doğuş (Balbay) kaldırdı. Bu açıdan da çok mutluyum. Ben de bu kupayı kazanan ilk Türk antrenör oldum. Dördüncü Avrupa kupam ama bu çok değerli. THY Avrupa Ligi en büyük kupa ve Barcelona galibiyetiyle gelen bir kupa. Çok mutluyum. Biz de hedefler bitmez. Anadolu Efes 3 sezondur Avrupa'nın en üst basketbol organizasyonunun en çok maç kazanan takımı. Defalarca söylüyorum, bazen benimle dalga geçiyorlar ama NBA takımı gibi basketbol oynuyoruz. Avrupalı otoriteler de bunu söylüyor. Kazanmanın dışında herkese keyif ve zevk veren sadece ülkemizde değil Avrupa'da birçok ülkede takdir toplayan bir basketbol oynuyoruz. Bunun için de çok mutluyuz, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Sporda bugün biter, yarın yeni hedefler başlar. Benim için bundan sonraki hedefler bu zirvede kalmak olacak. Herkesin çok büyük bir sevgisi ve ilgisi var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, siyasi liderlerden mesajlar aldık. Söz vermiştik, yerine getirdik. O yüzden gururluyum."

Oyuncuların görüşleri

Anadolu Efes'te oyuncular Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Rodrigue Beaubois ve Vasilije Micic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun inanılmaz bir duygu olduğunu dile getirerek, "Ülkemize Avrupa'nın en büyüğü olarak döndük. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kupa hepimizin. Ülkemize hayırlı olsun. Her zaman yönetimimiz ve kulüp başkanımız Tuncay Özilhan bize destek oldu. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Almanya'da da taraftarımızın gücünü arkamızda hissettik. Bu, Türkiye adına kazanılan bir kupa." ifadelerini kullandı.

Üç yıllık uzun bir maratonun sonunda bu başarıyı elde ettiklerini belirten milli basketbolcu, "2018'de lig sonunculuğundan ertesi sezon Dörtlü Final'e yükseldik, final oynadık. Geçen sene bu kupayı ülkemize getirecekken lig iptal edildi. Bu sezon yine belirsizlikler vardı. Hem yönetimimiz hem teknik ekibimiz çok kararlıydı. Onların sayesinde çekirdek kadromuzu koruyabildik. Bunun da meyvelerini 3 yılın sonunda aldık. Bu sezon oynadığımız basketbolla şampiyonluğu hak ettiğimizi Avrupa'ya damga vurarak gösterdik." diye görüş belirtti.

Milli oyuncu Sertaç Şanlı ise "Böyle bir ortamda ve böyle duygular yaşarken düzgün cümle kurmak çok zor. Çok mutluyuz. Üç sene boyunca inanılmaz çalıştık. İlk sene olmadı. İkinci sene yarım kaldı. Üçüncü senede bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

THY Avrupa Ligi'nde hem sezonun hem de Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Vasilije Micic, "İyi hissediyorum. İyi bir yoldayız. Hayatım boyunca bu şampiyonlukla mutlu olacağım ve gurur duyacağım. Yorucu ve zor bir sezon geçirdik ve sonunda şampiyonluğa ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını Türkiye'ye getirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Larkin ile Beaubois ise şampiyon oldukları için çok mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.

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