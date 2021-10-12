Temsilcilerimiz THY Avrupa Ligi'nde istediğini alamadı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi. Gecenin bir diğer maçında Anadolu Efes de LDLC ASVEL'e 75-73 mağlup oldu.
İstanbul
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.
Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
Anadolu Efes 2 sayıyla mağlup oldu
Gecnin bir diğer mücadelesinde Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi.Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon ligdeki 3. maçından da mağlup ayrıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.