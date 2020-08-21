Euro
8.59
Dolar
7.30
BIST 100
1,133.48
Altın
1,917.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklıyor
logo
Spor, Basketbol

TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu.

Ahmet Pesen   | 21.08.2020
TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

Balıkesir

Teksüt Bandırma Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aylardan beri ekonomik zorluklarla boğuşuyoruz. Bu yüzden ING Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldık. Tabii ki 25 yılı aşkın bir süredir tertemiz bir geçmişi bulunan kulübümüzü ligden çekmemiz nedeniyle yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Ancak kulübümüzü kapatmıyoruz. Kulüp olarak faaliyetimiz sürecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu
Hindistan'da Yeni Delhi nüfusunun yaklaşık üçte birinde, Kovid-19 antikorları tespit edildi
Akupunktur Kovid-19'un etkilerini hafifletmede ümit vadeden bir tedavi yöntemi olabilir
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takımı'nın başantrenörü Dumlupınar antrenmanlarda temkinli
Singapurlu uzmanlar hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan Kovid-19'un varyasyonunu keşfetti

Benzer haberler

NBA draftında ilk seçme hakkı Minnesota Timberwolves'un oldu

NBA draftında ilk seçme hakkı Minnesota Timberwolves'un oldu

TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı

Ayvalık açıklarında 12 sığınmacı yakalandı

Ayvalık açıklarında 12 sığınmacı yakalandı
NBA play-off'larında Mavericks Clippers'ı yenerek seriyi eşitledi

NBA play-off'larında Mavericks Clippers'ı yenerek seriyi eşitledi
NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı

NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı