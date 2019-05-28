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Spor, Basketbol

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan açıklama

TBF Başkanı Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçı ve sporcularla bir araya geldiği iftar organizasyonuna katılmadığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emrah Oktay   | 28.05.2019
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan açıklama

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiği iftar organizasyonuna katılmadığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türkoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İftara katılmadığım yönünde yalan haber yapan Sözcü gazetesi; kaliteli ve dürüst habercilik için hakkımda haber yapmadan önce benden veya ekibimden bilgi alabilirsiniz. Türk sporuna ve Türk basketboluna inandığım doğru ve dürüst yolda hizmet vermeye devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, paylaşımında iftarda çekilen ve kendisinin de yer aldığı fotoğrafa da yer verdi.

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