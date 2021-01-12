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Spor, Basketbol

TBF Başkanı Türkoğlu: Görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, görevlerine devam ettiğini bildirdi.

Ercan Çakar   | 12.01.2021
TBF Başkanı Türkoğlu: Görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum."

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