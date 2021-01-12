TBF Başkanı Türkoğlu: Görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum.— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) January 12, 2021
Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.