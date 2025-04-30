İstanbul
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup oldu.
Bu sonuçla son şampiyon Panathinaikos, seride 2-1 öne geçti.
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Üç galibiyet ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off serisinin dördüncü müsabakası, 2 Mayıs Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Karşılaşmaya Anadolu Efes Larkin'in, Panathinaikos AKTOR ise Cedi Osman'ın basketleriyle başladı. Özellikle boyalı alanı etkili kullanmaya çalışan konuk takım karşısında dış atışlardan 5 isabet bulan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Anadolu Efes, skor üretmekte zorlandı. Buna karşın tecrübeli oyuncusu Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılarla öne geçen Panathinaikos, soyunma odasına 45-39 üstün gitti.
Üçüncü periyoda Nunn'ın üst üste kaydettiği sayılarla başlayan Panathinaikos AKTOR, 22. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 39-49. Yunanistan temsilcisinin farkı bir ara 13 sayıya yükselttiği çeyreğin son bölümünde iyi savunma yapan ve hızlı hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, son 10 dakikalık bölüme 63-54 geride girdi.
Dördüncü ve son çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlı takım, 34. dakikada farkı 2'ye indirdi: 61-63. Larkin'in basketleri ve asistleriyle skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, bitime 4 dakika kala Oturu'nun smacıyla beraberliği sağladı: 68-68. Kalan sürede hücumda daha etkili olan ve maç boyunca 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle atan Mitoglu ile bitime 6 saniye kala kritik basket kaydeden Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.
Karşılaşmada Panathinaikos taraftarlarının bireysel olarak salona girişlerine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Kulüp aracılığıyla bilet satın alan yeşil-beyazlı taraftarlar, deplasman tribününde yerlerini aldı.
Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi: Planımıza sadık kalmalıyız
Banchi, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Zorlu ve başa baş geçen bir mücadele olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Panathinaikos maça daha iyi bir enerjiyle başladı. Bizi birinci çeyrekte dışarıdan oynamaya zorladı. Üç sayılık basketleri bulduk ama oynamak istediğimiz oyun bu değildi. Sonra fark 13 sayıya kadar çıktı ancak bu belirleyici olmadı. Çok iyi bir geri dönüş yaptık. İkinci şans sayıları konusunda onlara çok izin verdik. Son derece güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Planımıza sadık kalmalıyız. Bu seri her şeye gebe. Detaylara odaklanmalıyız. Mücadele etmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada Panathinaikos'a 15 hücum ribaundu verdiklerinin altını çizen Luca Banchi, "Çok fazla geliştirebilecek yönümüz var. Topu iyi çevirmeye ve iyi şut seçimlerine odaklanmalıyız. Çembere agresif şekilde gitmeliyiz. Dördüncü maça da aynı enerjiyle odaklanmalıyız. Moralimizi bozmamalıyız. Oyunu kontrol etmeye odaklanmaya çalışmalıyız. Seriyi kazanabilmek için tüm potansiyelimizi sahaya yansıtacak şekilde hareket etmeliyiz." diye konuştu.
Fransız basketbolcu Vincent Poirier'nin serinin ilk 2 maçında sergilediği performansı bu müsabakaya yansıtamadığının hatırlatılması üzerine Banchi, "Poirier, 2. maçtan sonra sakatlık yaşadı. Bu müsabakaya da istediğimiz gibi hazırlanamadı. Her zamanki performansını bu yüzden sahada göremedik. İki gün içinde yine hazır hale geleceğiz." şeklinde görüş belirtti.
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman: Savaşmaya devam etmeliyiz
Ergin Ataman, yıldız oyuncuları Kendrick Nunn'ın agresif savunmaya rağmen son bölümde kaydettiği kritik sayılarla maçı kazanmayı başardıklarını belirtti.
İkinci çeyrekte iyi savunma yapmaya başladıklarını aktaran Ataman, "Sloukas oyuna girince hücumda daha iyi oynamaya ve oyunu kontrol etmeye başladık. Dördüncü periyotta Anadolu Efes, Nunn'a karşı çok agresif savunma uyguladı. Mitoglou ile çok önemli sayılar bulduk. Son çeyrek, Anadolu Efes'in kazandığı maça benzer geçti. Dördüncü periyotta Anadolu Efes, baskıyla başladı. Top kayıpları yaptık. Kendrick Nunn'ın son bölümde kaydettiği basketlerle maçı çevirmeyi ve kazanmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Efes'in çok iyi basketbol oynadığının altını çizen Ergin Ataman, "Seri devam ediyor. Anadolu Efes, seriyi asla bırakmayacak. Seriyi kazanmak için bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Savaşmaya devam etmemiz lazım. Son çeyreğe kadar iyi savunma yapmalıyız. Kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.
Panathinaikos'un milli oyuncusu Cedi Osman ise karşılaşmaya ilişkin şunları kaydetti:
"Hatalarımızdan ders çıkardık. İlk 3 çeyrekte iyi oynadık. Dördüncü periyotta bazı hatalar yaptık ancak bunları telafi etmeyi başardık. Herkes çok iyi oynadı. Avantaj elde ettik. Bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Seri henüz bitmedi. Üçüncü maça hazırlanacağız. Anadolu Efes, çok kaliteli bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Mükemmel savaştık. Çok iyi karakter ortaya koyduk."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.