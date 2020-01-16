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Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

Berad Büyük   | 16.01.2020
Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup ettiği karşılaşmada 30 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, üst üste 2. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 23 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Takımı Barcelona'nın Maccabi FOX'a 92-85 mağlup olduğu karşılaşmada 22 sayı ve 10 ribauntluk performans sergileyen Nikola Mirotic ise 30 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi. İspanyol basketbolcu, Larkin ile aynı verimlilik puanını alsa da takımı yenildiği için haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.

Panathinaikos forması giyen Deshaun Thomas, Bayern Münih'i 98-83 yendikleri karşılaşmada 28 verimlilik puanıyla oynadı ve MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.

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