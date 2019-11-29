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Spor, Basketbol

Shane Larkin rekor kırdı Anadolu Efes kazandı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendi.

Ercan Çakar   | 29.11.2019
Shane Larkin rekor kırdı Anadolu Efes kazandı Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Istanbul

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendi.

Anadolu Efes ligde üst üste 5 toplamda da 9. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 3. dakikaya girilinken 10-2 öne geçti. Nelson ve Lucic'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan Bayern Münih karşısında Singleton ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 30-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda da etkili başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada farkı 13 sayıya (47-34) çıkardı. Savunmada zorlanan rakibi karşısında hücumdaki başarılı performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 57-40 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı hücumlar sonucunda bulduğu 10-2'lik seriyle başlayan Bayern Münih, 24. dakikada farkı 9 sayıya (59-50) indirdi. Larkin'in devreye girmesiyle tekrar kontrolü eline alan Anadolu Efes, boyalı alanda skor üretmeye devam etti ve son çeyreğe 76-58 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Larkin ve Sertaç Şanlı ile sayı bulan Anadolu Efes, 35. dakikada farkı 24 sayıya (88-64) çıkardı. Kalan sürede farkı daha da açan lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 104-75 galip ayrıldı.

Shane Larkin, attığı 49 sayı ile THY Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu. 

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