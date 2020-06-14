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Spor, Basketbol

Shane Larkin NBA'e üçüncü alternatif olarak dönmek istemiyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Larkin, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geri dönmesi için şartları olduğunu belirtti.

Berad Büyük   | 14.06.2020
Shane Larkin NBA'e üçüncü alternatif olarak dönmek istemiyor Fotoğraf: Mehmet Eser

İstanbul

ABD basınına açıklamalar yapan Shane Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini sözlerine ekledi.

Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 6 kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.


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