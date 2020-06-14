Shane Larkin NBA'e üçüncü alternatif olarak dönmek istemiyor

İstanbul
ABD basınına açıklamalar yapan Shane Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.
En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini sözlerine ekledi.
Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 6 kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.