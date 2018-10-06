Potadaki derbinin galibi Fenerbahçe

Fotoğraf:AA/Elif Öztürk

İSTANBUL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti.

Gibson ve Erkan Veyseloğlu'nun basketleriyle ezeli rakibi karşısında skor üstünlüğünü kısa sürede ele geçirerek maça başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikayı 12-7 önde geçti. Pota altını iyi kullanan siyah-beyazlılar karşısında dış atışlardan skor üreterek farkı azaltan Fenerbahçe, bitime 1 dakika kala Sinan Güler'in basketiyle 15-14 öne geçti ve ilk periyotu 18-16 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık bir seri yaparak başlayan ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü ele geçirerek 15. dakikaya 27-21 önde girdi. Skora direnç göstermeye çalışan Beşiktaş Sompo Japan, Buva'nın basketleriyle etkili oldu. Siyah-beyazlılar son dakikaya Ömer Utku Al'ın sayısıyla 35-34 önde girse de ev sahibi ekip soyunma odasına 38-35 galip gitti.

Çekişmeli başlayan üçüncü çeyrekte siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin üstünlük kurmasına izin vermedi. Gibson'ın sayısıyla 27. dakikada skoru 48-48'e getiren Beşiktaş Sompo Japan, rakibinin kısa sürede geri dönüşüne engel olamadı. Dış atışlardan peş peşe sayılar bularak skoru tekrar lehine çeviren Fenerbahçe, son çeyreğe 61-58 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte pota altından skor üretmeye çalışan Beşiktaş Sompo Japan, top kayıplarıyla yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Rakibinin top kayıplarını değerlendiren Fenerbahçe, 38. dakikada skoru 10 sayıya yükseltti (76-66). Kalan dakikalarda üstünlüğün el değiştirmesine izin vermeyen Fenerbahçe derbiyi 78-73 kazandı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un yanı sıra A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da izledi.

"Beşiktaş bizi zorladı ve sağlam oynadı"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup eden Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic, zor bir maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Çok zor bir maçtı. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncuların reaksiyonu çok iyiydi, çok pozitif davrandılar. Sezon çok uzun, önümüzde 70'den fazla maç var. Sabırlı olup nasıl daha iyi olacağımızı anlamamız gerekiyor. Her maçta olduğu gibi olumlu şeyler de olumsuz şeyler de vardı. Herkesin takıma yardım etmeye hazır olması gerekiyor. Günler sonra tekrar evimizde maça çıkmamız güzel bir duyguydu. Taraftarlar çok güzel karşıladılar. Bütün sene boyunca bizim için çok önemliler. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum, iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyuncu Nicolo Melli de "Beşiktaş bizi zorladı ve sağlam oynadı. İyi oynadık ama toparlanmak için yapmamız gerekenler var." dedi.

"Doğru zamanda doğru hamleleri yapsaydık kazanabilirdik"

Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic ise şunları kaydetti:

"Fenerbahçe çok iyi bir takım, onları tebrik ediyorum. Oyunun bazı kısımlarında dikkatli olsaydık, elimizdeki fırsatları değerlendirebilseydik maç bize dönebilirdi. Doğru zamanda doğru hamleleri yapsaydık kazanabilirdik."

Siyah-beyazlı oyuncu Kenan Sipahi de iyi oynadıklarını ancak konsantrasyon kaybı yaşadıklarını belirtti.