Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,409.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Potada milli üzüntü

37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na ilk turda veda eden Türkiye, tarihinin en kötü turnuva performansına imza attı.

Erkan Tiryaki   | 29.06.2019
Potada milli üzüntü

Istanbul

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada İtalya, Slovenya ve Macaristan'la C Grubu'nda bulunan milli takım, ilk iki maç sonunda elendi.

Sırbistan'ın Niş şehrinde turnuvanın ilk iki gününde İtalya ve Slovenya'ya kaybeden ay-yıldızlılar, yarın oynayacağı Macaristan maçı öncesi grupta sonuncu olmayı garantiledi ve üst tura yükselemedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, böylece tarihinde ilk kez büyük bir turnuvada ikinci turu göremedi.

Önceki 11 turnuvada da ilk grubu geçmişti

Milli takım, daha önce mücadele ettiği 11 uluslararası şampiyonada da ilk turu geçmeyi başarmıştı.

Daha önce Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda 7, FIBA Dünya Kupası ile Olimpiyat Oyunları'nda ikişer kez mücadele eden ay-yıldızlılar, başarılı sonuçlara imza atmıştı.

Milli takım, Avrupa şampiyonalarında 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya almıştı. FIBA Dünya Kupası'nda 2014'te dördüncü olup 2018'de ise ikinci tur oynayan milliler, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında ise çeyrek finale kadar gelmişti.

Türkiye, 8. kez yer aldığı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda beklentinin altında kaldı ve olimpiyat elemesi için geçerli olan ilk 6 hedefinden uzak kalıp ilk turda veda etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Potada milli üzüntü

Potada milli üzüntü

Milliler veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk maçında mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır
Türkiye potada yükselişini sürdürmenin peşinde

Türkiye potada yükselişini sürdürmenin peşinde
Potada kadınların basketbol şöleni başlıyor

Potada kadınların basketbol şöleni başlıyor