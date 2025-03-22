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Spor, Basketbol

Potada Kadınlar Türkiye Kupası, Edirne'de sahibini buluyor

Basketbolda bu yıl 31. kez düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi, yarın Edirne'de belli olacak.

Emre Doğan  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Potada Kadınlar Türkiye Kupası, Edirne'de sahibini buluyor

İstanbul

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak finalde ÇİMSA ÇBK Mersin ile Emlak Konut karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda ÇBK Mersin, çeyrek finalde İlkem Yapı Tarsusspor'u 98-71 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. Mersin temsilcisi, yarı finalde son şampiyon Fenerbahçe Opet'e 78-57 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Emlak Konut, çeyrek finalde BOTAŞ'ı 86-64 mağlup ederek Dörtlü Final biletini aldı. İstanbul temsilcisi, yarı finalde ise Beşiktaş BOA'yı 91-86'lık skorla saf dışı bırakarak finale çıkmayı başardı.

ÇBK Mersin, ikinci kupanın peşinde

ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Mersin temsilcisi, organizasyonda ilk ve tek şampiyonluğunu 2022 yılında elde etti. ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi 71-58 yenerek kupanın sahibi oldu.

ÇİMSA ÇBK Mersin, 2024'te oynanan finalde ise sarı-lacivertli ekibe 79-76 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Emlak Konut, ilk kez finalde

Emlak Konut, Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk kez finalde mücadele edecek.

İstanbul temsilcisi, ÇBK Mersin'e üstünlük sağlayarak organizasyonda ilk şampiyonluğunu ulaşmaya çalışacak.

Kupayı en çok kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe, organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, 14 kez Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi olmayı başardı. Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2019, 2020 ve 2024'te şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertli ekip, 1995, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2022'de ise ikinci oldu.

Kupada şampiyonluğa ulaşan diğer takımlar

Fenerbahçe'nin ardından organizasyonda en fazla şampiyonluğu Galatasaray elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, kupada üst üste 6'şar ve 5'er kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetindi.

BOTAŞ (2002, 2003) ile Yakın Doğu Üniversitesi de (2017, 2018) 2'şer defa kupayı müzesine götürdü.

Finaller ve şampiyonlar

Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:

SezonŞehirŞampiyonFinalistSonuç
1992-1993KütahyaGALATASARAYİstanbul Üniversitesi74-51
1993-1994EskişehirGALATASARAYBRİSA Spor75-62
1994-1995ZonguldakGALATASARAYFenerbahçe74-50
1995-1996SamsunGALATASARAYBRİSA Spor109-72
1996-1997BoluGALATASARAYBeşiktaş98-57
1997-1998KuşadasıGALATASARAYUrla Gençlik76-63
1998-1999BalıkesirFENERBAHÇEGalatasaray72-53
1999-2000AlanyaFENERBAHÇEGalatasaray63-52
2000-2001İstanbulFENERBAHÇEGalatasaray57-53
2001-2002EdirneBOTAŞBeşiktaş89-68
2002-2003ÇanakkaleBOTAŞErdemirspor75-69
2003-2004BursaFENERBAHÇEErdemirspor58-46
2004-2005DiyarbakırFENERBAHÇEBeşiktaş73-71
2005-2006KayseriFENERBAHÇEMigrosspor70-68
2006-2007İzmirFENERBAHÇEBeşiktaş90-63
2007-2008AdanaFENERBAHÇEBOTAŞ62-51
2008-2009KayseriFENERBAHÇEGalatasaray63-60
2009-2010BandırmaGALATASARAYFenerbahçe57-55
2010-2011GaziantepGALATASARAYTarsus Belediyespor68-53
2011-2012AntakyaGALATASARAYFenerbahçe76-72
2012-2013AntalyaGALATASARAYFenerbahçe74-72
2013-2014AnkaraGALATASARAYFenerbahçe76-70
2014-2015MersinFENERBAHÇEAdana ASKİ81-67
2015-2016KayseriFENERBAHÇEGalatasaray69-61
2016-2017İzmirYAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİAbdullah Gül Üniversitesi77-61
2017-2018MardinYAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİHatay Büyükşehir Belediyespor86-79
2018-2019ŞanlıurfaFENERBAHÇEBOTAŞ60-53
2019-2020AdanaFENERBAHÇEİzmit Belediyespor77-61
2021-2022MersinÇBK MERSİNFenerbahçe71-58
2023-2024BalıkesirFENERBAHÇEÇBK Mersin79-76
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