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Spor, Basketbol

Potada kadın millilerin konuğu Litvanya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Mersin'de parkeye çıkacak.

Emrah Oktay   | 16.11.2019
Potada kadın millilerin konuğu Litvanya

İstanbul

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında yarın Litvanya'yı konuk edecek.

Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakasında Arnavutluk'u 108-43'lük skorla farklı geçen Litvanya ile karşılaşacak.

İlk hafta sonunda grupta üçüncü sırada yer alan milliler, seyircisinin de desteğiyle rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

Grubun diğer maçında Arnavutluk, Durres kentinde Sırbistan'ı ağırlayacak.

Elemelerin statüsü

Elemelerde 33 takım, 9 grupta mücadele edecek.

Altı grupta dörder takım, 3 grupta üçer ekibin yer alacağı elemeler, bu sene 14 ve 17 Kasım, 12 ve 15 Kasım 2020, 4 ve 7 Şubat 2021 tarihlerinde olmak üzere 6 maç gününde tamamlanacak.

Gruplarında ilk sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisinin dahil olacağı 14 ülke, turnuvaya katılma hakkı kazanacak.

Ev sahipleri Fransa ve İspanya ise turnuvaya doğrudan katılacak.

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