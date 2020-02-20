Potada 994. milli sınav

İstanbul
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 84 yıllık tarihinde 993 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 482 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Bir de beraberliği var
A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.
Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.
Resmi maçlardaki ilk galibiyet
Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.
Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.
En farklı skorlar
A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.
İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.
Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.
Ufuk Sarıca ile 24. resmi maç
A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve finallerinde olmak üzere 23 resmi karşılaşmaya çıktı.
Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12 galibiyet alan milliler, 11 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.
Ufuk Sarıca yönetimindeki milliler, geçen yıl Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı beş karşılaşmada iki galibiyet ve üç yenilgi aldı.
Hollanda ile 5. resmi maç olacak
A Milli Takım, yarınki rakibi Hollanda ile 5. kez resmi maçta karşı karşıya gelecek.
Son olarak 1975'teki Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen iki takım, 45 yıl sonra bir kez daha rakip olacak.
Türkiye, Hollanda ile yaptığı 4 resmi karşılaşmada rakibine 3 kez üstünlük sağlarken, bir maçtan mağlup ayrıldı.
Rakip potaya 245 sayı atan milliler, potasında ise 224 sayı gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.