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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka İspanya deplasmanında mağlup oldu

Fatih Erel   | 10.11.2021
Pınar Karşıyaka İspanya deplasmanında mağlup oldu

Istanbul

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol temsilcisi BAXI Manresa'ya 88-69 mağlup oldu.

BAXI Manresa ile Pınar Karşıyaka arasında Manresa'daki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da 42-35 ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçti.

Pınar Karşıyaka'dan Amath M'Baye, attığı 28 sayı ile maçın en skorer oyuncu olurken, BAXI Manresa'de Joe Thomasson 21 sayı, Ismael Bako ise 20 sayı ile maçı tamamladı.

Bu sonuçla, BAXI Manresa'nın namağlup lider durumda olduğu 4 takımlı grupta, Pınar Karşıyaka, 2 galibiyet 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

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