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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Alman kulübü Brose Bamberg'e 83-82 yenildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 09.12.2020
Pınar Karşıyaka gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı

Ankara

Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-20 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına ise 43-42 üstünlükle gitti. 3. periyot sonunda farkı yeninden 6 sayıya (69-63) çıkaran Brose Bamberg, büyük heyecana sahne olan 4. çeyreğin ardından karşılaşmayı 83-82 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Brose Bamberg ise 3'te 3 yaptı.

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