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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 4. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Leiden'ı 112-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bitime 2 hafta kala çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Ali Korkmaz   | 22.01.2020
Pınar Karşıyaka çeyrek finale yükselmeyi garantiledi Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 4. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Leiden'ı 112-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bitime 2 hafta kala çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

İlk periyota Morgan, Triche ve M'Baye ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 7. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 21-14. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, periyodu 9 sayı farkla 30-21 üstün bitirdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan ve 14. dakikada farkı 15 sayıya (40-25) yükselten Pınar Karşıyaka önünde toparlanan Leiden, De Jong'un etkili oyunuyla aradaki farkı indirdi. Pınar Karşıyaka, son dakikasına 47-44 üstün girdiği devreyi 49-46 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun başında De Jong ve Pasalic'in 3 sayılık basketleriyle 52-49 üstünlük kuran Leiden karşısında 15-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka 25. dakikayı 64-52 öne geçti. Kalan bölümde farkı arttıran Pınar Karşıyaka, periyodu 17 sayı farkla (78-61) üstün bitirdi.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakanda 112-76 galip ayrıldı. Yeşil-kırmızılı ekipte forma giyen tüm oyuncular sayı üretti.

İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta çeyrek finale kalmayı garantileyen namağlup Pınar Karşıyaka, kalan 2 maçta en az 1 galibiyet alması halinde grubu lider tamamlayacak.

Pınar Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Semih Erden maç kadrosunda yer almadı.

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