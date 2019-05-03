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Philadelphia 76ers seride öne geçti

NBA play-off'larında Toronto Raptors'ı 116-95 yenen Philadelphia 76ers, seride durumu 2-1 yaptı.

Murat Karadağ   | 03.05.2019
Philadelphia 76ers seride öne geçti

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, sahasında Toronto Raptors'ı 116-95 yendi. 

NBA'e 1 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final üçüncü maçında Raptors'ı 116-95 mağlup eden 76ers, seride 2-1 öne geçti.

Joel Embiid'in 33 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadığı mücadelede, Jimmy Butler 22, J.J. Redick 15 sayı kaydetti.

Konuk takımda ise Kawhi Leonard'ın 33 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Pascal Siakam 20, Danny Green 13 sayıyla oynadı.


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