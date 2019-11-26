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Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Rick Pitino getirildi

Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe 67 yaşındaki ABD'li Rick Pitino getirildi.

Mutlu Demirtaştan   | 26.11.2019
Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Rick Pitino getirildi

İstanbul

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Rick Pitino getirildi.

Panathinaikos Kulübü, Argyris Pedoulakis'ten boşalan başantrenörlük görevi için 67 yaşındaki Pitino ile 2021'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde uzun süre çalışan Pitino, geçen sezon Panathinaikos'ta görev alarak ilk kez Avrupa deneyimi yaşamıştı. Yunanistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Pitino, Panathinaikos'u geçen sezon lig ve kupada şampiyonluğa taşıdıktan sonra takımından ayrılmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 10 haftada aldığı 6 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

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