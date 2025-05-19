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Panathinaikos AKTOR, 8. şampiyonluğun peşinde

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele edecek ekiplerden Panathinaikos AKTOR, kupayı üst üste 2, toplamda da 8. kez kazanmaya çalışacak.

Erkan Tiryaki  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Panathinaikos AKTOR, 8. şampiyonluğun peşinde

Ankara

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki yeşil-beyazlılar, tarihinde bu kupayı 7 kez müzesine götürdü.

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Organizasyonda 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011'de kupayı kazanan Yunanistan temsilcisinin 13 yıllık şampiyonluk hasretine Ergin Ataman, geçen sene son verdi.

Dörtlü finalde yine Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Yunan ekibi, geçen yılki başarısını tekrarlayarak 8. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Üst üste ilk kez kazanma peşinde

Tarihte bu kupayı CSKA Moskova ile en fazla kazanan ikinci takım Panathinaikos, ilk kez üst üste zafer elde etmek istiyor.

Avrupa Ligi'nde 1988 yılından bu yana oynana dörtlü final tarihinde üst üste şampiyon olan sadece 4 takım bulunuyor.

Türkiye adına Anadolu Efes, Yunanistan'dan Olympiakos, İsrail'den Maccabi ve o dönem Yugoslavya'yı temsil eden Jugoplastika, Avrupa Ligi'nde üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes ile bu başarıyı yakalayan Ergin Ataman, başarısını Yunan ekibiyle tekrarlamak için dörtlü finalde saha kenarında olacak.

Normal sezonu 3. bitirdi

Panathinaikos AKTOR, 2024-25'te normal sezonu 3. sırada tamamladı.

Ligde 22 galibiyet 12 yenilgi alan Yunan ekibi, Atina'da 14 galibiyet alarak iç sahanın en etkili takımı oldu.

Panathinaikos, ortalama 87.9 sayıyla da normal sezonun en skorer takımı unvanını aldı.

Anadolu Efes'i zor geçti

Son şampiyon, play-off'ta Türk ekibi Anadolu Efes'i 5. maç sonunda geçebildi.

Atina'daki saha ve seyirci avantajından yararlanamayan Yunan ekibi, İstanbul'a 1-1 eşitlikle geldi. İstanbul'daki ilk maçı kazanan, ikinci maçı da kaybeden Panathinaikos, seriyi 2-2'ye taşıdı ve yeniden saha avantajını elde etti.

Çekişmeli geçen serinin son maçında Anadolu Efes'i 75-67 yenen Yunan ekibi, dörtlü finale yükseldi.

MVP'ye sahip

Panathinaikos AKTOR'un ABD'li skoreri Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu.

Normal sezonu 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Nunn, Yunan ekibinin şampiyonluk yolundaki en büyük gücü olacak.

Türk oyunculardan önemli katkı

Panathinaikos AKTOR, sezon başı NBA'den getirdiği Türk oyunculardan da büyük katkı aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızları Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, sezon başı NBA'dan Ataman'ın takımı için döndü.

Anadolu Efes ile oynanan play-off serisinin yıldızı Cedi Osman, bu sezon Avrupa Ligi'nde 9.2 sayı ortalamayla mücadele etti.

Ömer Faruk ise yaşadığı sakatlık problemine rağmen 29 maçta 8.1 sayı, 3.9 ribaund ortalaması yakaladı.

Kadrosunda Kostas Sloukas, Lorenzo Brown gibi bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan yıldızları barındıran Panathinaikos AKTOR'un kadrosunda şu isimler yer alıyor.

Oyun kurucu: Panagiotis Kalaitzagis, Lorenzo Brown, Dimitris Moraitis, Kostas Sloukas, Jerian Grant, Kendrick Nunn, Marius Grigonis

Forvet: Cedi Osman, Alexandros Samodurov, Ioannis Papapetrou, Juancho Hernangomez, Konstantinos Mitroglou

Pivot: Tibor Pleiss, Mathias Lessort, Wenyen Gabriel, Ömer Faruk Yurtseven.

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