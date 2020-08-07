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Nijeryalı basketbolcu Michael Ojo hayatını kaybetti

Geçen sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında oynayan Michael Ojo, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sanela Crnovrsanin   | 07.08.2020
Nijeryalı basketbolcu Michael Ojo hayatını kaybetti Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Belgrad

Kızılyıldız Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren genç basketbolcu Michael Ojo, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da idman sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızda iki sezon yer alan Ojo'nun beklenmedik vefatı hepimizi derinden sarstı. Kendisiyle ilk günden itibaren kurduğumuz dostane ilişkilerimiz sona eren sözleşmenin ardından da aynı şekilde devam etti." ifadelerine yer verildi.

THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız forması ile yer alan Nijeryalı pivot Ojo, sona eren sözleşmesinin ardından herhangi bir takımla anlaşma sağlamamıştı.

Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya gelen Ojo'nun cenaze töreninin nerede yapılacağı ile ilgili bilgi verilmedi.

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