Euro
9.39
Dolar
7.83
BIST 100
1,379.25
Altın
1,739.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını 1958'den 1971'e kadar giyen Elgin Baylor, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.03.2021
NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, NBA Şöhretler Listesi'nin üyesi olan, 11 kez all-star seçilen Elgin Baylor, ilerleyen yaşı nedeniyle Los Angeles kentinde hayata gözlerini yumdu.

Unutulmaz oyuncunun ölüm anında ailesinin de yanında olduğu ifade edildi.

Kariyerinde 27,4 sayı, 13,5 ribaunt ve 4,3 asist ortalamalarını yakalayan ABD'li basketbolcu, 1976'dan 1979'a kadar New Orleans Jazz'ın başantrenörlüğünü üstlenmiş, 1986-2008 yılları arasında da Los Angeles Clippers'ta yöneticilik yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 344 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
New York'ta Kovid-19 aşılamasında yaş sınırı 50'ye indirildi

Benzer haberler

NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi

NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi

NBA'de Suns, Chris Paul'un rekor kırdığı maçta Lakers'ı 17 sayı farkla yendi

LeBron James sahalardan uzun süre uzak kalacak

NBA'de Furkan Korkmaz'ın 7 sayıyla oynadığı maçta 76ers kazandı

NBA'de Furkan Korkmaz'ın 7 sayıyla oynadığı maçta 76ers kazandı
NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü

NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü
Anadolu Efes'in 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Anadolu Efes'in 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi