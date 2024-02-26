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Elazığ’ın Palu ilçesindeki Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden ocağı girişinden yayındayız. Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. -VTR-
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NBA'den 5 oyuncuya men cezası

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans-Miami Heat maçında yaşanan gerginlik nedeniyle 5 oyuncuya men cezası verildi.

Abdulkadir Karakaya  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
NBA'den 5 oyuncuya men cezası

İstanbul

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Heat forması giyen Thomas Bryant 3, Jimmy Butler ile Nikola Jovic ise 1'er maç ceza aldı.

Pelicans'ta oynayan Jose Alvarado 3, Naji Marshall da 1 maç men ile cezalandırıldı.

İki takım arasında 24 Şubat'ta yapılan maçın son periyodunda Heat'ten Kevin Love'ın, Pelicans'tan Zion Williamson'a yaptığı faul sonrası oyuncular arasında gerginlik çıkmıştı.

Butler, Bryant, Alvarado ve Marshall'ın ihraç edildiği mücadelede, Miami Heat 106-95 galip gelmişti.

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