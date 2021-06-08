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NBA'de Tom Thibodeau sezonun en iyi başantrenörü seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü New York Knicks'i çalıştıran Tom Thibodeau kazandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.06.2021
NBA'de Tom Thibodeau sezonun en iyi başantrenörü seçildi

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) yapılan açıklamaya göre, kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görülen Tom Thibodeau, iki farklı takımdaki ilk sezonunda bunu başaran ilk başantrenör unvanını da elde etti.

Daha önce Chicago Bulls'ta 2010-2011 sezonunda en iyi başantrenör seçilen 63 yaşındaki ABD'li Thibodeau, bu sezon göreve geldiği New York Knicks'i 2012-2013 sezonunun ardından ilk kez play-off'lara taşımıştı.

NBA'de play-off öncesi normal sezonun en iyi başantrenörü seçilen Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams, 2020-2021 sezonunun en iyi çalıştırıcısı kategorisinde Thibodeau'nun ardından ikincilik elde etti. Utah Jazz'ı çalıştıran Quin Snyder ise üçüncü oldu.

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