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NBA'de Timberwolves, Warriors'ı 104-101 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 yendi.

Fatih Erel  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
NBA'de Timberwolves, Warriors'ı 104-101 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı

İstanbul

NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi. Timberwolves, konuk olduğu Warriors'ı 3 sayı farkla geçerek art arda 7. galibiyetini elde etti.

Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 33 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi ekipte ise Brandin Podziemski 23, Dario Saric 21 sayı kaydetti.

76ers'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'a 132-126 yenildi.

Bu mağlubiyetle 76ers'ın 8 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 39, De'Anthony Melton ise 30 sayı atarken bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 1 dakika 51 saniye süre alırken skora katkı veremedi.

Indiana Pacers'ta ise Tyrese Haliburton, 33 sayı ve 15 asistle "double-double" yaparken Obi Toppin, 27 sayıyla oynadı.

Cedi'den 6 sayı

Oklahoma City Thunder, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 123-87 yendi. Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti.

Spurs'ta Julian Champagnie ve Zach Collins ise 13'er sayı attı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 28 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Miami Heat: 105-111

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 120-126

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 126-132

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 124-104

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 123-87

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 131-110

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 115-99

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 111-108

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 101-104

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 134-107

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