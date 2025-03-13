Dolar
36.61
Euro
39.92
Altın
2,943.65
ETH/USDT
1,865.40
BTC/USDT
82,692.00
BIST 100
10,684.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Timberwolves, Nuggets'ı Anthony Edwards'ın 29 sayısıyla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnessota Timberwolves, Denver Nuggets'ı 115-95 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Selçuk Buğra Gökalp  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
NBA'de Timberwolves, Nuggets'ı Anthony Edwards'ın 29 sayısıyla yendi

Ankara

NBA'de 9 maç yapıldı. Batı Konferansı ekibi Timberwolves, oyuncusu Anthony Edwards'ın 29 sayı, 6 asistlik performansıyla kazanarak üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Julius Randle, Minnessota'ya 25 sayılık katkı yaparken, ev sahibi Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in 34 sayıyla oynadı.

Nuggets, 42 galibiyet, 24 yenilgi ile 3. sırada bulunurken, Timberwolves 38 galibiyet 29 yenilgi ile Batı Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.

Alperen Şengün'den 20 sayı, 7 asist

Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Phoenix Suns'ı 111-104 yendi.

Ev sahibi Houston'da Jalen Green 29 sayı kaydederken, Alperen, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 20 sayı, 7 asistlik katkı yaptı. Bradley Beal, konuk ekip Phoenix adına 25 sayı kaydetti.

Houston 41 galibiyet ve 25 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunurken, Suns 30 galibiyet ve 36 mağlubiyet ile 11. sırada bulunuyor.

Sonuçlar:

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 118-105

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 112-118

Atalanta Hawks-Charlotte Hornets: 123-110

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 126-116

Memphis Grizllies-Utah Jazz: 122-115

Houston Rockets-Phoenix Suns: 111-104

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 104-119

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 113-114 (Uzatmalarda)

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 95-115

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara 988 milyon 334 bin lira ceza kesildi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli operasyonda 4 gözaltı
10 soruda siber vatanın korunmasında yeni dönemi başlatacak Siber Güvenlik Kanunu'nun merak edilenleri
İstanbul'un nüfusu merkez ilçelerde düşerken Beylikdüzü ile Esenyurt'ta artıyor
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Benzer haberler

NBA'de Timberwolves, Nuggets'ı Anthony Edwards'ın 29 sayısıyla yendi

NBA'de Timberwolves, Nuggets'ı Anthony Edwards'ın 29 sayısıyla yendi

NBA'de Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet