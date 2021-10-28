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Spor, Basketbol

NBA'de Thunder, 26 sayı geriden gelip Lakers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı 26 sayı geriden gelip 123-115 yendi.

Fatih Erel   | 28.10.2021
NBA'de Thunder, 26 sayı geriden gelip Lakers'ı yendi

İstanbul

NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi.

Oklahoma City Thunder, ikinci çeyreğinde 56-30 geriye düştüğü maçta sahasında Los Angeles Lakers'ı 123-115 mağlup etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı ile oynarken Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis'in 30 sayısı yeterli olmadı.

Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Miami Heat, deplasmanda Brooklyn Nets'i 106-93 yendi.

Konuk ekipte milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 51 saniye görev yaptı, skora katkı sağlayamadı.

Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 92-79 mağlup ettiği mücadelede de Cedi Osman, 4 dakika süre aldı, sayı üretemedi.

Sonuçlar

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 107-110

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 79-92

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 116-96

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 123-115

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 108-113

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 99-102

Boston Celtics-Washington Wizards: 107-116

Brooklyn Nets-Miami Heat: 93-106

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 111-120

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 118-100

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