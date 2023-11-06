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NBA'de Suns, Pistons'ı 120-106 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Detroit Pistons'ı 120-106 mağlup etti.

Fatih Erel  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
NBA'de Suns, Pistons'ı 120-106 yendi

İstanbul

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Suns, deplasmanda Pistons'ı 14 sayı farkla yendi.

Phoenix Suns'ta Kevin Durant, 41 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısına ulaştı.

Suns, bu galibiyetle üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Pistons'ta ise Cade Cunningham 26 sayı kaydetti.

Cedi'den 7 sayı

Toronto Raptors, deplasmanda 22 sayılık farkı eritip uzatmaya taşıdığı karşılaşmada San Antonio Spurs'u 123-116 mağlup etti.

Raptors'ta Scottie Barnes, kaydettiği 30 sayısının 17'sini dördüncü çeyrekte atıp karşılaşmanın uzatmalara gitmesine katkı verdi.

San Antonio Spurs'ta Keldon Johnson 26 sayı, Zach Collins 21 sayı ve 11 ribaunt, Victor Wembanyama ise 20 sayıyla oynadı.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ise 7 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 115-104

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 124-118

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 100-112

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 116-123 (Uzatmada)

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 106-120

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