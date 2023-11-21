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Spor, Basketbol

NBA'de Rockets'ı yenen Warriors, 6 maç sonra kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets'ı 121-116 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
NBA'de Rockets'ı yenen Warriors, 6 maç sonra kazandı

İstanbul

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Altı maçtır kaybeden Warriors, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkili performansına rağmen Rockets'ı 5 sayı farkla yenerek salondan galibiyetle ayrıldı.

Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 5 ribaunt, Klay Thompson 20 sayı, Chris Paul 15 sayı, 12 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Jabari Smith 17 sayı, Dillon Brooks ve Jalen Green 16 sayıyla oynadı.

Spurs, galibiyeti unuttu

Sahasında Los Angeles Clippers'a 124-99 yenilen San Antonio Spurs, üst üste 9. mağlubiyetini aldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 5 ribauntluk performans sergilediği Spurs'te, Keldon Johnson 22 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Paul George'un 28, Kawhi Leonard'ın 21 sayıyla oynadığı Clippers'ta ise James Harden 13 sayı, 10 asist, Russell Westbrook 10 sayı, 6 asistlik katkı verdi.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 103-107

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 121-118 (uzatmada)

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 129-142

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 129-93

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 117-100

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 99-124

Chicago Bulls-Miami Heat: 100-118

Golden State Warriors-Houston Rockets: 121-116

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