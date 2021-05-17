Euro
10.19
Dolar
8.37
BIST 100
1,449.15
Altın
1,849.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Abdullah Tevge   | 17.05.2021
NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun sona ermesiyle oynanacak play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Batı Konferansı

Utah Jazz (1) -Play-in galibi (8)

Phoenix Suns (2) -Play-in galibi (7)

Los Angeles Clippers (4) -Dallas Mavericks (5)

Denver Nuggets (3) -Portland Trail Blazers (6)

Doğu Konferansı

Philadelphia 76ers (1) -Play-in galibi (8)

Brooklyn Nets (2) -Play-in galibi (7)

New York Knicks (4) -Atlanta Hawks (5)

Milwaukee Bucks (3) -Miami Heat (6)

2'şer takım Play-in turundan gelecek

Kendi konferanslarında ilk 6 sıraya giremeyen 4'er takım play-in turu oynayarak play-off'lara katılabilmek için mücadele edecek.

Batı Konferansı'nı 7. sırada bitiren son şampiyon Los Angeles Lakers ile sezonu 8. sırada tamamlayan Golden State Warriors play-in turunda karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Phoenix Suns'ın rakibi olacak. Eşleşmede yenilen takım ise Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs maçının galibiyle oynayacak. Bu eşlemede üstünlüğü kuran takımın rakibi ise Utah Jazz olacak.

Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitiren Boston Celtics ile sezonu 8. sırada bitiren Washington Wizards, play-in turunda karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Brooklyn Nets'in rakibi olacak. Eşleşmede yenilen takım ise Indiana Pacers-Charlotte Hornets maçının galibiyle oynayacak. Bu eşleşmede üstünlüğü kuran takımın rakibi ise Philadelphia 76ers olacak.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk arttı
Hindistan'da yerli Kovid-19 ilacı 2-DG tanıtıldı
'Kovid-19 savaşçıları' zorlu coğrafyaya sahip kırsal köylerde aşı mesaisine devam ediyor
Salgının yayılım hızı 'tam kapanmayla' kesildi
'Sanki farklı bir dünyada, ölümle yaşam arasında bir yerdesiniz'

Benzer haberler

NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

NBA'de son şampiyon Lakers play-in oynayacak

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak

Basketbol Süper Ligi play-off'ta Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi play-off'ta Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak
NBA'de Lakers play-off umudunu son maça taşıdı

NBA'de Lakers play-off umudunu son maça taşıdı
TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yarın başlayacak

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yarın başlayacak