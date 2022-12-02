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Spor, Basketbol

NBA'de Pistons, Mavericks'i uzatmada yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Dallas Mavericks'i 131-125 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 02.12.2022
NBA'de Pistons, Mavericks'i uzatmada yendi

Ankara

NBA'e tek karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sıralarındaki Pistons, Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Mavericks'i konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatma sonunda rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Pistons'ta 6 oyuncu çift haneli skor üretirken, ev sahibi ekipte 30 sayı kaydeden Bojan Bogdanovic öne çıktı. 22 sayı, 8 asistle oynayan Killian Hayes ve 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Marvin Bagley galibiyette önemli rol üstlendi.

Mavericks'te ise Luka Doncic 35 sayı, 10 asist, 5 ribauntla oynarken, Tim Hardaway 26 sayı, 5 ribaunt ve Christian Wood ise 25 sayı, 8 ribauntla maçı tamamladı.

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