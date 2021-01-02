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NBA'de Phoenix Suns zirveyi sevdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı 106-103 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 02.01.2021
NBA'de Phoenix Suns zirveyi sevdi

İstanbul

NBA'e 10 maçla devam edildi. Nuggets deplasmanına çıkan Batı Konferansı lideri Suns, sezonun 6. maçını 106-103 kazanarak üst üste 4. olmak üzere 5. galibiyetini aldı.

Suns'ta Deandre Ayton ve Devin Booker 22'şer, Chris Paul 21 sayı kaydetti.

Dördüncü yenilgisini yaşayan Nuggets'ta Jamal Murray 31, Nikola Jokic 17, Paul Millsap 15 sayı buldu.

LeBron James "triple-double" yaptı, Lakers kazandı

Son şampiyon Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 109-103 mağlup etti.

Sezonun 4. galibiyetini elde eden Lakers'ta yıldız basketbolcu LeBron James, 26 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. 36 yaşındaki James, NBA tarihinde "triple-double" yapan en yaşlı 4. oyuncu oldu. Konuk takımda Anthony Davis 34 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Spurs'te Keldon Johnson'ın 26, DeMar DeRozan'ın 23 sayısı sezonun üçüncü mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 93-108

Dallas Mavericks-Miami Heat: 93-83

Detroit Pistons-Boston Celtics: 96-93

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 96-114

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 103-109

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 109-130

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 126-96

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 103-106

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 106-100

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 98-123

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