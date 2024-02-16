Dolar
30.81
Euro
33.17
Altın
2,004.49
ETH/USDT
2,831.20
BTC/USDT
51,938.00
BIST 100
9,274.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da DEİK tarafından düzenlenen “Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu”nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Minnesota Timberwolves üst üste 4. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 128-91 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
NBA'de Minnesota Timberwolves üst üste 4. galibiyetini aldı

İstanbul

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Timberwolves, Anthony Edwards'ın 34 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle yıldızlaştığı mücadelede Trail Blazers'ı mağlup ederek arka arkaya 4, sezonun 39. galibiyetini aldı.

Konuk takımda Karl-Anthony Towns 23 sayı, 8 ribaunt ve Jaden McDaniels 17 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Art arda 6 olmak üzere sezonun 39. yenilgisini yaşayan Trail Blazers'ta Jerami Grant 20, Scoot Henderson 15 ve Toumani Camara 13 sayı üretti.

Warriors, Thompson'ın 35 sayısıyla kazandı

Golden State Warriors, Utah Jazz deplasmanında 140-137 galip gelerek son 7 maçında 6, sezonun ise 27. galibiyetini elde etti.

Çaylak sezonundan bu yana ilk kez oyuna kenardan dahil olan Klay Thompson, 35 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol üstlendi. Draymond Green 23 ve Andrew Wiggins 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Jazz'da Collin Sexton'ın 35 sayı, 9 asist ve Keyonte George'un 33 sayı, 6 asistlik performansları peş peşe 4, sezonun 30. yenilgisini önleyemedi.

Grizzlies, Bucks'ı devirdi

Memphis Grizzlies, sahasında Milwaukee Bucks'ı 113-110'luk skorla geçti.

Bu sezon 20. maçını kazanan Grizzlies'te Ziaire Williams ve GG Jackson 27'şer sayı, Vince Williams Jr ise 18 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

Doğu Konferansı üçüncüsü Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 12 asist ve Damian Lillard'ın 24 sayı, 7 asistlik katkısı, sezonun 21. mağlubiyetini engelleyemedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sağanak etkili oluyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Kafes-41 operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

Benzer haberler

NBA'de Minnesota Timberwolves üst üste 4. galibiyetini aldı

NBA'de Minnesota Timberwolves üst üste 4. galibiyetini aldı

NBA'de Clippers, Warriors'ı son çeyrekteki temposuyla geçti

NBA'de Boston Celtics üst üste 5. galibiyetini aldı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz: Menajerim NBA'de farklı takımlarla görüşüyor

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz: Menajerim NBA'de farklı takımlarla görüşüyor
NBA'de Alperen Şengün 18 sayı attı, Houston Rockets kazandı

NBA'de Alperen Şengün 18 sayı attı, Houston Rockets kazandı
NBA'de Celtics, deplasmanda Heat'i yendi

NBA'de Celtics, deplasmanda Heat'i yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet