Euro
8.59
Dolar
7.11
BIST 100
1,545.54
Altın
1,842.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBBM grup toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Lakers, Thunder'ı uzatmada yendi

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Lakers, 110-110'luk skorla uzatmaya giden Thunder karşılaşmasını 7 sayı farkla kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 09.02.2021
NBA'de Lakers, Thunder'ı uzatmada yendi

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'ı 119-112 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Lakers, 110-110'luk skorla uzatmaya giden Thunder karşılaşmasını 7 sayı farkla kazandı.

Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan ev sahibi Lakers'ın bir diğer yıldız oyuncusu LeBron James, 28 sayı, 14 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. 21 sayı, 8 ribaunt üreten Montrezl Harrell ve 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle maçı tamamlayan Dennis Schroder, galibiyette önemli rol oynadı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Darius Bazley'nin 21 sayı, 16 ribaunt ve Hamidou Diallo'nun 20 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Cedi'nin takımı peş peşe 4. yenilgisini yaşadı

Phoenix Suns, all-star oyuncusu Devin Booker'ın 36 sayı, 8 asist, 5 ribauntla öne çıktığı mücadelede Cleveland Cavaliers'ı 119-113 mağlup etti.

Ev sahibi Suns'ta Mikal Bridges 22 sayı, 5 asist, Deandre Ayton 15 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla oynadı.

Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist ve Andre Drummond 15 sayı, 14 ribaunt üretti. Cedi Osman ise karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Houston Rockets 119-94

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 113-128

Chicago Bulls-Washington Wizards: 101-105

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 127-122

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 105-100

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 119-113

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 112-125

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 119-112 (uzatmada)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Fas, Filistin ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

NBA'de Lakers, Thunder'ı uzatmada yendi

NBA'de Lakers, Thunder'ı uzatmada yendi

NBA'de New York Knicks Derrick Rose'u kadrosuna kattı

NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi

NBA'de Milwaukee Bucks ve Utah Jazz'dan üst üste 3. galibiyet

NBA'de Milwaukee Bucks ve Utah Jazz'dan üst üste 3. galibiyet
Fenerbahçe Beko Avrupa'da durdurulamıyor

Fenerbahçe Beko Avrupa'da durdurulamıyor
Genç basketbolcu Ecrin Mart, sponsor desteğiyle yeni başarılar peşinde

Genç basketbolcu Ecrin Mart, sponsor desteğiyle yeni başarılar peşinde