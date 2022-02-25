Dolar
14.06
Euro
15.72
Altın
1,911.56
ETH/USDT
2,593.80
BTC/USDT
38,300.00
BIST 100
1,878.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler Ukrayna'nın Lviv kentinden görüntüler
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de konferans liderleri Suns ve Bulls kazanmaya devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder'ı 124-104, Chicago Bulls da Atlanta Hawks'ı 112-108 yenerek galibiyet serilerini sürdürdü.

Mutlu Demirtaştan   | 25.02.2022
NBA'de konferans liderleri Suns ve Bulls kazanmaya devam ediyor

İstanbul

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Suns, Devin Booker'ın 25 sayı, 5 ribaunt, 12 asist, 6 top çalmalık performansla öne çıktığı Thunder deplasmanında üst üste 8, sezonun 49. galibiyetini aldı.

Suns'ta Cameron Johnson ve Mikal Bridges 21'er, Jae Crowder 17 sayı kaydetti.

Play-off potasından uzak kalan Thunder'da (18 galibiyet, 41 mağlubiyet) Shai Gilgeous-Alexander 32, Josh Giddey 15 sayı buldu.

Doğu Konferansı lideri Bulls ise Hawks'ı ağırladığı mücadelede DeMar DeRozan'ın 37 ve Zach LaVine'ın 20 sayılık katkılarıyla galip geldi. Bulls, art arda 6 olmak üzere 39 galibiyete ulaştı.

Hawks'ta (28 galibiyet, 31 mağlubiyet) Bogdan Bogdanovic'in 27, Danilo Gallinari'nin 26 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Cedi Osman'dan 9 sayı

Detroit Pistons, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 106-103 yendi.

Bu sezon 14. maçını kazanan ev sahibi Pistons'ta Hamidou Diallo 21, Cade Cunningham 17 sayı attı.

Peş peşe 3. olmak üzere 24. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı 5'incisi Cavaliers'ta Lauri Markkanen 22, Brandon Goodwin 15 sayıyla oynadı. Cedi Osman ise 20 dakika görev aldığı müsabakayı 9 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 106-103

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 106-129

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 112-108

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 119-114

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 104-124

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 95-132

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 110-128

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı

Benzer haberler

NBA'de konferans liderleri Suns ve Bulls kazanmaya devam ediyor

NBA'de konferans liderleri Suns ve Bulls kazanmaya devam ediyor

THY Avrupa Ligi, Rus takımlarının maçlarını erteledi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'e birer maç seyircisiz oynama cezası

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'e birer maç seyircisiz oynama cezası
Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı

Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı
Eski takım arkadaşlarının Alperen Şengün'den beklentisi çok büyük

Eski takım arkadaşlarının Alperen Şengün'den beklentisi çok büyük