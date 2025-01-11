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Spor, Basketbol

NBA'de Kings'ten üst üste 6. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Boston Celtics'i 114-97 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Fatih Erel  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
NBA'de Kings'ten üst üste 6. galibiyet

İstanbul

NBA'de 7 maç yapıldı. Kings, deplasmanda Celtics'i 17 sayı farkla mağlup etti.

Kings'te Domantas Sabonis 23 sayı, 28 ribaunt kaydederek NBA kariyerinde bir maçta en yüksek ribaunt sayısına ulaştı. DeMar DeRozan 24 sayı ve Malik Monk 22 sayı ile galibiyete katkı verdi.

Celtics'te Jaylen Brown 28 sayı, Kristaps Porzingis 22 sayı, 10 ribaunt ve Jayson Tatum 15 sayı, 12 ribaunt ile oynadı.

Antetokounmpo'dan 41 sayı

Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 109-106 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 41 sayı ve 14 ribaunt ile "double-double" yaparken Damian Lillard ise 29 sayı ile galibiyete katkı verdi.

Magic'te Paolo Banchero 34 sayı, Cole Anthony 18 sayı, Tristan da Silva ise 16 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 108-96

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 106-109

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 115-123

Boston Celtics-Sacramento Kings: 97-114

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 101-126

Chicago Bulls-Washington Wizards: 138-105

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-105

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