Euro
8.95
Dolar
7.38
BIST 100
1,539.31
Altın
1,849.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Sosyal Atama Töreni"ne katılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev yaptı.

Abdulkadir Karakaya   | 26.01.2021
NBA'de ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev aldı

İstanbul

NBA'de sabaha karşı oynanan Orlando Magic-Charlotte Hornets karşılaşmasını Sean Wright, Natalie Sago ve Jenna Schroeder hakem üçlüsü yönetti.

Sago ve Schroeder, bir NBA maçında aynı anda düdük çalan ilk kadın hakemler olarak tarihe geçti.

NBA'de ilk kez 1997 yılında kadın hakemler Violet Palmer ve Dee Kantner ayrı ayrı maç yönetmişti.

Ligde Sago ve Schroeder dışında 3 kadın hakem daha maçlarda aktif olarak görev alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da son 24 saatte 903 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündekiler Alo 182'den randevu alabiliyor
KKTC'de Kovid-19 önlemleri kapsamında Lefkoşa ve Girne'de tam kapanmaya gidiliyor
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa: Aşı milliyetçiliği tüm dünyayı tehlikeye atıyor

Benzer haberler

NBA'de ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev aldı

NBA'de ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev aldı

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın vefatının ardından bir yıl geçti

NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi

NBA'de Los Angeles Clippers üst üste 7. kez kazandı

NBA'de Los Angeles Clippers üst üste 7. kez kazandı
NBA'de 76ers Pistons deplasmanında kazandı

NBA'de 76ers Pistons deplasmanında kazandı
NBA'de Lakers, LeBron James'in öne çıktığı maçta Bucks'ı mağlup etti

NBA'de Lakers, LeBron James'in öne çıktığı maçta Bucks'ı mağlup etti