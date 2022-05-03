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NBA'de Heat ve Suns konferans yarı finalinin ilk maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Miami Heat ve Phoenix Suns, serilerinde 1-0 öne geçti.

Hüseyin Burak Demirer   | 03.05.2022
NBA'de Heat ve Suns konferans yarı finalinin ilk maçını kazandı

Ankara

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Miami Heat, ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 106-92 mağlup etti.

Maçta 24 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Bam Adebayo ve kenardan gelerek 25 sayı, 7 asist üreten Tyler Herro Miami'yi galibiyete taşıyan isimler oldu. Sahada 5 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven de Miami adına 6 sayı kaydetti.

Sakatlığı bulunan all-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ın skor yükünü 27 sayı atan Tobias Harris çekti. Tyrese Maxey 19 sayı, James Harden 16 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Furkan Korkmaz 9 sayıyla maçı tamamladı.

Suns, Doncic'in 45 sayısına rağmen kazandı

Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i 121-114 yenerek Batı Konferansı yarı finalinde üstünlüğü ele geçirdi.

Ev sahibi Suns'ta Deandre Ayton 25 sayı, 8 ribaunt, Devin Booker 23 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Chris Paul 19 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Mavericks'in all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 45 sayı, 12 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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