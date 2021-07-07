Euro
10.27
Dolar
8.68
BIST 100
1,384.55
Altın
1,804.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı önünde tören düzenleniyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katılıyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de final serisinin ilk maçında kazanan Phoenix Suns

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçını, Milwaukee Bucks'ı 118-105 mağlup eden Phoenix Suns kazandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.07.2021
NBA'de final serisinin ilk maçında kazanan Phoenix Suns

Ankara

Evinde oynadığı karşılaşmada Suns, oyunun genelinde Bucks'a oranla daha iyi savunma yaptı ve rakibini 13 sayı farkla yenerek final serisinde 1-0 öne geçti.

Suns'ta Chris Paul 32 sayı, 9 asist ve 4 ribaunt, Devin Booker 27 sayı ve 6 asistle takımının skor yükününü çekerken, Deandre Ayton ise 22 sayı ve 19 ribauntla "double-double" yaptı. Mikal Bridges 14, Cameron Payne ile Cameron Johnson 10'ar sayıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo, sakatlığının geçmesinin ardından yeniden ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistle tamamladı. Khris Middleton 29 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Brook Lopez 17 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 10 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt üretti.

Final serisinin ikinci maçı, 9 Temmuz Cuma günü TSİ 04.00'te yine Phoenix Suns'ın sahasında oynanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız
IPA: Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

NBA'de final serisinin ilk maçında kazanan Phoenix Suns

NBA'de final serisinin ilk maçında kazanan Phoenix Suns

Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde

NBA'de Milwaukee Bucks final için avantaj yakaladı

NBA'de ilk finalist Phoenix Suns oldu

NBA'de ilk finalist Phoenix Suns oldu
NBA'de Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks'ı farklı yenerek seriyi 2-2'ye getirdi

NBA'de Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks'ı farklı yenerek seriyi 2-2'ye getirdi
Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 2-1 öne geçti

Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 2-1 öne geçti