Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,832.10
BTC/USDT
27,873.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 136-125 mağlup etti.

Fatih Erel  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi

İstanbul

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Clippers, Blazers'ı yenerek 7 ile 10. sıra arasındaki takımların mücadele edeceği play-in maçlarından kaçınma umutlarını pekiştirdi.

Son altı maçın dördünü kazanan Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard 27 sayı, Norman Powell 23 sayı, Russell Westbrook ise 20 sayı kaydetti.

Maçtan mağlubiyetle ayrılan Blazers'da Kevin Knox 30 sayı, Shaedon Sharpe 26 sayı, Trendon Watford ise 24 sayı attı.

Batı ve Doğu Konferansı'nda normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off turnuvasına yükselirken, play-off turnuvasında mücadele edecek 7. ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında tamamlayan takımlar arasında düzenlenecek play-in etabı sonrası belirlenecek.

Anthony Edwards'tan 33 sayı

Minnesota Timberwolves, deplasmanda San Antonio Spurs'u 151-131 yendi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayı, Karl-Anthony Towns 22 sayı, Mike Conley ise 20 sayı kaydetti.

Bu galibiyetle Minnesota Timberwolves, son dokuz maçta altıncı kez kazandı.

Spurs'ta Julian Champagnie 24 sayı, Keita Bates-Diop ise 22 sayı ile oynarken performansları mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Utah Jazz, dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi

Utah Jazz, Batı Konferansı'nda lider Denver Nuggets'a karşı 118-114 kazandı.

Jazz'da Ochai Agbaji 28 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Utah'ta Luka Samanic 23 sayı, Kris Dunn ise 19 sayı, 14 asist ile oynadı.

Bu galibiyetle Jazz, dört maçlık mağlubiyet serisine son verirken, son 10 maçta ikinci kez kazanabildi.

Nuggets'ta Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla sezon rekorunu kırarken, Jamal Murray ise 20 sayıyla oynadı.

Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Denver Nuggets, son altı maçta beşinci kez kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak
ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor
Komandolar deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verildi

Benzer haberler

NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi

NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi

ABD'den Tayvan çevresinde askeri tatbikat başlatan Çin'e itidal çağrısı

ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

Çin, Tayvan liderinin ABD ziyaretlerinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikata başladı

Çin, Tayvan liderinin ABD ziyaretlerinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikata başladı
Suudi Arabistan, Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu?

Suudi Arabistan, Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu?
NBA'de Lakers, sahasında Suns'ı rahat geçti

NBA'de Lakers, sahasında Suns'ı rahat geçti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet