Dolar
14.83
Euro
16.31
Altın
1,920.19
ETH/USDT
3,387.60
BTC/USDT
47,394.00
BIST 100
2,188.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Celtics'i Raptors durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 115-112 yenen Toronto Raptors, rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 29.03.2022
NBA'de Celtics'i Raptors durdurdu

Ankara

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki mücadelede Raptors, son haftaların formda ekibi Celtics'i uzatma sonunda 115-112 mağlup etti.

Art arda 3. galibiyetini alan ev sahibi Raptors'ta Pascal Siakam 40 sayı, 13 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.

Jayson Tatum ve Jaylen Brown'dan yoksun sahaya çıkan Celtics'te Marcus Smart'ın 28 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Konuk ettiği Sacramento Kings'i 123-100 yenen Miami Heat, 4 maç sonra kazandı. Heat böylece 4 takım arasında geçen Doğu Konferansı'ndaki zirve yarışında liderliği Celtics'ten aldı.

Heat'i galibiyete, 27 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Jimmy Butler, 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Bam Adebayo ve 20 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Tyler Herro taşıdı. Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı, 3 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Alperen, Spurs'e karşı 12 sayı attı

Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren San Antonio Spurs, lig sonuncusu Houston Rockets'a konuk olduğu maçı 123-120 kazandı.

Peş peşe 4. galibiyetini elde eden Spurs'te Dejounte Murray 33 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Keldon Johnson da 21 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Rockets'ta Jalen Green'in 30 sayı, Kevin Porter'ın 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve Josh Christopher'ın 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Alperen Şengün ise 12 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 2 blokla mücadele etti.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 123-132

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 109-113

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-101

New York Knicks-Chicago Bulls: 109-104

Toronto Raptors-Boston Celtics: 115-112 (uzatmada)

Miami Heat-Sacramento Kings: 123-100

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 120-123

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 123-95

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 131-134 (uzatmada)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da karantina nedeniyle çevrim içi gıda siparişleri aksıyor
Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi

Benzer haberler

NBA'de Celtics'i Raptors durdurdu

NBA'de Celtics'i Raptors durdurdu

NBA'de Celtics ve Suns kazanmayı sürdürüyor

NBA'de Alperen 27 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak
NBA'de Harden ve Embiid 'double-double' yaptı, 76ers kazandı

NBA'de Harden ve Embiid 'double-double' yaptı, 76ers kazandı
Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'ya mağlup oldu

Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'ya mağlup oldu