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NBA'de Celtics ve Suns kazanmayı sürdürüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics peş peşe 6'ncı, Phoenix Suns ise üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.03.2022
NBA'de Celtics ve Suns kazanmayı sürdürüyor

Ankara

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 134-112 yenerek Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

Boston Celtics'i galibiyete, 34 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Jayson Tatum ve 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Jaylen Brown taşıdı.

Lig lideri Phoenix Suns da seyircisi önünde oynadığı Philadelphia 76ers maçını 114-104 kazandı. Suns'ta Devin Booker 35 sayı, Chris Paul 19 sayı, 14 asist ve Deandre Ayton 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 37 sayı, 15 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.

Irving sezonun ilk iç saha maçına çıktı

Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, Brooklyn'in de bağlı olduğu New York'taki zorunlu aşı uygulamasının gevşetilmesi sonrası bu sezon ilk kez seyircisinin önüne çıktı.

Misafir ekip Charlotte Hornets, LaMelo Ball'un 33 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, 3 top çalma ve Miles Bridges'in 24 sayı, 8 ribauntluk performansı sayesinde sahadan 119-110 galip ayrıldı.

Nets'te Kevin Durant 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle maçı tamamladı. Irving 16 sayı, 11 asist, Andre Drummond da 20 sayı, 17 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla "double double" yaptı

Lakers için tehlike çanları çalıyor

Batı Konferansı'ndaki play-in mücadelesi açısından önem taşıyan maçta New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers'ı 116-108 yenerek 9. sıraya yükseldi.

Son 10 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşayan Lakers, 10. sıraya geriledi ve arkasındaki San Antonio Spurs ile arasındaki fark maça indi.

Ev sahibi Pelicans'ta Brandon Ingram 26 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Trey Murphy 21 sayı ve Jonas Valanciunas 19 sayı, 12 ribauntla oynadı.

39 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten LeBron James, Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-New York Knicks: 102-104

Washington Wizards-Golden State Warriors: 123-115

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 114-104

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 134-112

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 116-108

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 110-119

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 114-100

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