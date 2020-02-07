Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
122,061.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Cavaliers, Pistons'tan Drummond'ı takasla kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond'ı takasla kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan   | 07.02.2020
NBA'de Cavaliers, Pistons'tan Drummond'ı takasla kadrosuna kattı

İstanbul

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Cavaliers, Brandon Knight, John Henson ve 2023 ikinci tur draft hakkı karşılığında Pistons'tan Andre Drummond'ı transfer etti.

Kariyerine başladığı 2012'den bu yana Pistons'ta forma giyen ve 2016, 2018 yıllarında all-star seçilen 26 yaşındaki Drummond, bu sezon takımıyla 17,8 sayı, 15,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Öte yandan Minnesota Timberwolves, 2014 draftında birinci sıradan seçilen Andrew Wiggins karşılığında Golden State Warriors'tan D'Angelo Russell'ı renklerine bağladı. Takasta Timberwolves, birinci ve ikinci tur draft haklarını gönderdiği Warriors'tan Jacob Evans ve Omari Spellman'ı da aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan

Benzer haberler

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın anma töreni 24 Şubat'ta

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın anma töreni 24 Şubat'ta

Anadolu Efes'ten tarihi galibiyet serisi

NBA'de Cavaliers, Pistons'tan Drummond'ı takasla kadrosuna kattı

NBA All-Star'da takımlar seçildi

NBA All-Star'da takımlar seçildi
NBA'de Ersan'ın takımı Bucks, Furkan'ın ekibi 76ers'ı yendi

NBA'de Ersan'ın takımı Bucks, Furkan'ın ekibi 76ers'ı yendi
NBA'de Raptors tarihinde ilk kez üst üste 12 maç kazandı

NBA'de Raptors tarihinde ilk kez üst üste 12 maç kazandı