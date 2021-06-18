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NBA'de Bucks, Nets'e karşı seriyi son maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi play-off'larında Brooklyn Nets'i 104-89 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 18.06.2021
NBA'de Bucks, Nets'e karşı seriyi son maça taşıdı

Ankara

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu'da normal sezonu 3. sırada tamamlayan Bucks, konferans 2'ncisi Nets'i ağırladığı serinin 6. karşılaşmasını kazandı.

Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.

Nets cephesinde Kevin Durant 32 sayı, 11 ribaunt, James Harden 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Serinin son mücadelesi, Nets'in sahasında yapılacak.

Carlisle, 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı Mavericks'ten ayrıldı

Öte yandan Dallas Mavericks'in başantrenörü Rick Carlisle istifa etti.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 yıldır Mavericks'in bünyesinde bulunan genel menajer Donnie Nelson ile yolların ayrılmasından bir gün sonra Carlisle da 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı kulüpten ayrılmaya karar verdi.

61 yaşındaki Carlisle, 2008'de Mavericks'in başına geçmeden önce Indiana Pacers (2003-2007) ve Detroit Pistons'ı (2001-2003) çalıştırmıştı.

2011'de Dirk Nowitzki liderliğindeki Mavericks kadrosunu, kulübün tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna taşıyan Carlisle, 2002'de de yılın başantrenörü seçilmişti.

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