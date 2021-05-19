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NBA'de Boston Celtics'i play-off'a Jayson Tatum taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi play-in maçını kazanan Boston Celtics, play-off'a yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 19.05.2021
NBA'de Boston Celtics'i play-off'a Jayson Tatum taşıdı

Ankara

Lig konferanslarında play-off'a kalacak son dört takımı belirleyecek play-in maçlarının ikisi, sona erdi.

Doğu Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan Boston Celtics, TD Garden Spor Salonu'nda konuk ettiği konferans 8'incisi Washington Wizards'ı, Jayson Tatum'un üstün performansının yardımıyla 118-100 yenerek play-off vizesi aldı.

Celtics'te Tatum 50 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla maçın yıldızı oldu. Kemba Walker 29 sayı ve 7 ribaunt, Tristan Thompson ise 12'şer sayı ve ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

Wizards'ta Bradley Beal 22 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Russell Westbrook 20 sayı, 14 ribaunt ve 5 asist, Ish Smith 17 sayı ve 8 ribauntla mücadele etti.

Bu sonuçla Celtics, play-off biletini alarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Brooklyn Nets ile eşleşti.

Indiana Pacers play-off'a kalma avantajını yakaladı

Doğu Konferansı 9'uncusu Indiana Pacers, konuk ettiği konferans 10'uncusu Charlotte Hornets'ı 144-117 mağlup ederek play-off'a kalma yolunda ilk adımı attı.

Pacers'ta Oshae Brissett 23 sayı ve 5 ribaunt, Doug McDermott 21 sayı, Domantas Sabonis 14 sayı, 21 ribaunt ve 9 asist, TJ McConnell 17 sayı, Malcolm Brogdon 16 sayı ve 8 asist, Goga Bitadze ise 14 sayı ve 10 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu.

Hornets'ta Miles Bridges 23 sayı ve 8 ribaunt, Terry Rozier 16 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Cody Zeller 17 sayı, LaMelo Ball 14 sayı ve 4 asist üretti.

Bu sonuçla Pacers, play-off'a katılabilmek için Boston Celtics'e kaybeden Washington Wizards ile final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı, play-off'larda Philadelphia 76ers ile eşleşecek.

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