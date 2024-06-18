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NBA'de Boston Celtics, şampiyon oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisi beşinci maçında Dallas Mavericks'i 106-88 yenen Boston Celtics, seriyi 4-1 kazanarak 2023-24 sezonunun şampiyonu oldu.

Fatih Erel  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
NBA'de Boston Celtics, şampiyon oldu Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Istanbul

TD Garden'da konuk ettiği Mavericks'i 18 sayı farkla mağlup eden Celtics, 16 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Jaylen Brown da 21 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist ile galibiyette önemli rol oynadı.

Jaylen Brown, 2024 Bill Russell NBA finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

18. şampiyonluğuna ulaşan Celtics, NBA tarihinde en fazla kupa kazanan takım oldu.

Celtics, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 ve 2024 yıllarında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

NBA'de Los Angeles Lakers 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor.

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