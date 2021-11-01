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NBA'de Alperen Lakers'a karşı 11 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 95-85 kaybettikleri Los Angeles Lakers maçında 11 sayı, 7 ribaunt üretti.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.11.2021
NBA'de Alperen Lakers'a karşı 11 sayı attı

Ankara

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Lakers, Russell Westbrook'un 20 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Carmelo Anthony'nin 23 sayı, 4 blokla öne çıktığı müsabakada Rockets'ı yendi.

Ev sahibi Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 13 ribaunt, LeBron James de 15 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Peş peşe 4. yenilgisini alan Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 13 ribaunt, Eric Gordon 17 sayı ve Alperen Şengün 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

Jazz, şampiyon Bucks'ı mağlup etti

Utah Jazz, son şampiyon Milwaukee Bucks'a konuk olduğu karşılaşmayı 107-95 kazandı ve 6. maçında 5. galibiyetini aldı.

Jazz'ı galibiyete, 28 sayı kaydeden Donovan Mitchell ve 20 sayı atan Mike Conley taşıdı.

Üst üste 3. maçını kaybeden Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Grayson Allen ise 18 sayı, 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Sonuçlarto Kings: 105-99

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 95-107

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 125-113

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 117-91

Los Angeles Lakers-Hou

Dallas Mavericks-Sacramenston Rockets: 95-85

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