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NBA'de 76ers Heat'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, sahasında Miami Heat'i 125-108 yendi.

Yunus Kaymaz   | 15.01.2021
NBA'de 76ers Heat'i mağlup etti

İstanbul

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, Heat'i 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 9. galibiyetini aldı. 

Heat karşısında 10 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle oynayan Ben Simmons, kariyerinin 30. "triple double"ını yaptı. Simmons, Oscar Robertson (75 maç) ve Magic Johnson'dan (190 maç) sonra NBA tarihinde bu istatistiğe en hızlı (228 maç) ulaşan isim oldu.

76ers'ta Shake Milton 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tobias Harris 18, Tyrese Maxey 15 sayı üretti.

Heat'te ise Duncan Robinson 22, Gabe Vincent 21, Tyler Herro 17 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 125-108

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-109

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 111-108

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 114-104

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 87-111

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