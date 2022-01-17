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NBA lideri Suns üst üste 3. maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Detroit Pistons deplasmanından 135-108 galip ayrıldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 17.01.2022
NBA lideri Suns üst üste 3. maçını kazandı

Ankara

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Suns, peş peşe 3. maçını kazandı.

Suns'ı galibiyete, 30 sayı kaydeden Devin Booker, 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Cameron Payne ve 20 sayı, 6 ribauntla oynayan JaVale McGee taşıdı.

Pistons'ta Cory Joseph 21 sayı, 7 asist, Cade Cunningham 21 sayı ve Trey Lyles 18 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Alperen'den galibiyete 6 sayılık katkı

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings'i 118-112 yendi.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 23 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Christian Wood, 23 sayı, 7 asistle oynayan Kevin Porter ve 17 sayı atan Garrison Mathews öne çıktı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 asistle maçı tamamladı.

Kings'te Buddy Hield'ın 27 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, Terence Davis'in 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Davion Mitchell'ın 16 sayı, 7 asist, 4 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 108-135

Sacramento Kings-Houston Rockets: 112-118

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 119-99

Denver Nuggets-Utah Jazz: 102-125

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