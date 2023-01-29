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NBA lideri Celtics, Lakers'ı uzatmada mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Los Angeles Lakers'ı uzatmada 125-121 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 29.01.2023
NBA lideri Celtics, Lakers'ı uzatmada mağlup etti

Ankara

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Celtics ile Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Lakers arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, 105-105'lik skorla uzatmaya giden müsabakadan galip ayrıldı.

Celtics'te Jaylen Brown 37 sayı, 9 ribaunt; Jayson Tatum 30 sayı, 11 ribaunt ve Malcolm Brogdon 26 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Lakers'ta 41 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle maçı tamamlayan LeBron James'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

76erslı Embiid'den Nuggets potasına 47 sayı

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets mücadelesi, ligin iki yıldız pivotu Joel Embiid ile Nikola Jokic'i karşı karşıya getirdi. Doğu Konferansı'nın 2. sırasındaki 76ers, seyircisi önünde Batı Konferansı lideri Nuggets ile oynadığı maçı 126-119 kazandı.

Peş peşe 7. galibiyetini alan 76ers'ta Embiid 47 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma; James Harden da 17 sayı, 13 asistle "double double"a imza attı.

Nuggets cephesindeyse Jokic 24 sayı, 9 asist, 8 ribaunt; Jamal Murray 22 sayı, 6 asist ve Michael Porter 20 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 126-119

Brooklyn Nets-New York Knicks: 122-115

Orlando Magic-Chicago Bulls: 109-128

Detroit Pistons-Houston Rockets: 114-117

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 113-120

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 117-110

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 118-128 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 103-113

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 125-121 (uzatmada)

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 108-100

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 105-123

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